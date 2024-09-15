Karagümrük İlk Galibiyetini Aldı

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Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, üzerlerindeki şanssızlığı kırdıklarını ve galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenerek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı. Müsabaka sonrası Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Canel, "Oyuna iyi başladık. Milli arayı iyi bir şekilde değerlendirmiştik. 10. dakikada da 2-0 öne geçtik. İlk yarı oyunun kontrolü tamamen elimizdeydi. İkinci yarıda da daha farklı olabilirdi. Galip geldiğimiz için herkesi tebrik ediyorum. Bizi desteklemeye gelen Karagümrük seyircisine de teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha iyi çalışıp daha iyi sonuçlar alacağız. Ankaragücü'nü de tebrik ediyorum. Onlar da iyi oynadılar ama oyunun genelinde istediğimiz gibi hareket edip maçı çevirmesini bildik. 3 maçtır üzerimizde zaten şanssızlık vardı. Bu şanssızlığımızı iyi bir şekilde değerlendirdik ve buradan galip geldik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL