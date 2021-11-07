Karagümrük maçında Muslera kalesini terk edip sahanın ortasına geldi

Karagümrük'le deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Muslera, ilk yarıda oyunun durduğu dakikalarda sahanın ortasına kadar gelerek arkadaşlarına taktik verdi.

Galatasaray kritik Karagümrük deplasmanın ilk yarıda istediklerini sahaya koyamadı. Sarı-kırmızılılarda deneyimli kaleci Fernando Muslera, arkadaşlarına taktik verdiği anlar dikkat çekti. YILDIZ FUTBOLCULARDAN MİNİ TOPLANTI Fernando Muslera, 23. dakikada sakatlık sebebiyle duran oyunda sahanın ortasına kadar gelerek Kerem Aktürkoğlu, Cicaldau ve Halil Dervişoğlu'na taktik verdi. Yıldız futbolcuların mini toplantısına ait görüntüler dikkat çekti.

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