Galatasaray kritik Karagümrük deplasmanın ilk yarıda istediklerini sahaya koyamadı. Sarı-kırmızılılarda deneyimli kaleci Fernando Muslera, arkadaşlarına taktik verdiği anlar dikkat çekti.
Fernando Muslera, 23. dakikada sakatlık sebebiyle duran oyunda sahanın ortasına kadar gelerek Kerem Aktürkoğlu, Cicaldau ve Halil Dervişoğlu'na taktik verdi. Yıldız futbolcuların mini toplantısına ait görüntüler dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › Karagümrük maçında Muslera kalesini terk edip sahanın ortasına geldi - Son Dakika Spor