Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Selahattin Altay
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya (Dk. 88 Yiğit Efe Demir), Berkay Dabanlı, Djilobodji (Dk. 83 Anıl Yiğit Çınar), Çağtay Kurukalıp, Doh, Johnson (Dk. 77 Paoletti), Lamkel Ze (Dk. 77 Dovedan), Göktan Gürpüz (Dk. 83 Adnan Uğur), Camacho, Wesley
Sakaryaspor: İsmail Çipe, Cebrail Karayel, Salih Dursun, Erdi Dikmen, Bülent Uzun (Dk. 83 Engin Can Aksoy), Murat Cem Akpınar (Dk. 84 Simon), Aabid, Fernando, Emre Demir (Dk. 78 Kahraman Demirtaş), Mamadou (Dk. 77 Muhammed Ertürk), Mustafa Pektemek (Dk. 84 Saint-Louis)
Goller: Dk. 41 Wesley, Dk. 54 Camacho, Dk. 73 Lamkel Ze, Dk. 86 Paoletti (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Dk. 75 Salih Dursun (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Çağtay Kurukalıp, Dk. 74 Lamkel Ze (Fatih Karagümrük), Dk. 28 Cebrail Karayel, Dk. 45+1 Emre Demir (Sakaryaspor)
Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Karagümrük, Sakaryaspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
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