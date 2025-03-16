Karagümrük ve Kocaelispor 1-1 Berabere

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
13. dakikada sağ taraftan Johnson'ın kullandığı serbest vuruşta Wesley, kafayla topu arka direğe aşırdı. Bu noktada Atakan Çankaya'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında kaleci Gökhan direkten dönün topu kontrol etti.
44. dakikada sol taraftan Serginho'nun ortasına kale önünde iyi yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
46. dakikada Atakan Çankaya'nın geri pasında kaleci Emre topun kontrolünü kaybetti, araya giren Barış Alıcı, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-1
65. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Göktan, Pedrinho'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Muhammet Ali Metoğlu beyaz noktayı gösterdi.
69. dakikada penaltıda topun başına geçen Wesley, yerden sağ tarafa yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
89. dakikada orta sahanın sol tarafında yaşanan ikili mücadelede Yiğit Efe Demir, Oğulcan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
90+7. dakikada ikili mücadelede Wesley, Ahmet Oğuz'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Yusuf Susuz
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Doh, Johnson, Camacho (Berkay Dabanlı dk. 90+11), Göktan Gürpüz (Salih Dursun dk. 90+1), Serginho (Dovedan dk. 90+4), Wesley
Yedekler: Furkan Akyüz, Alper Demirol, Ahmet Sivri, Muhammed Mert, Emir Tintiş, Barış Kalaycı, Gray
Teknik Direktör: Orhan Ak
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa (Samet Yalçın dk. 62), Appindangoye, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Vukovic (Yusuf Cihat Çelik dk. 77), Pedrinho, Oğulcan Çağlayan, Rivas (Barış Alıcı dk. 16, Mesut Can Tunalı dk. 76), Markao (Yunus Emre Gedik dk. 77)
Yedekler: Batuhan Şen, Ahmet Hasan Göcen, Ahmet Sagat, Furkan Gedik, Onur Öztonga
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Wesley (dk. 69 pen.) (Fatih Karagümrük), Barış Alıcı (dk. 46) (Kocaelispor)
Kırmızı kartlar: Yiğit Efe Demir (dk. 89), Wesley (dk. 90+7) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Djilobodji, Wesley (Fatih Karagümrük), Samet Yalçın, Yusuf Cihat Çelik, Ahmet Oğuz (Kocaelispor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Karagümrük ve Kocaelispor 1-1 Berabere - Son Dakika
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