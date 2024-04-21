TFF 3. Lig 3. Grup'u şampiyon olarak bitirmeyi garantileyen Karaköprü Belediyespor, tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'e yükselme sevinci yaşıyor.
Geçen sezon TFF 2. Lig vizesini play-off maçlarında kaybeden Şanlıurfa temsilcisi, iddialı başladığı sezonda 4. haftadan itibaren oturduğu liderlik koltuğunu rakiplerine bırakmadı.
Lig'in 29. haftasında sahasında Osmaniyespor'u ağırlayan Karaköprü Belediyespor, rakibini 2-1 yenerek şampiyonluğunu bir hafta önceden ilan etti.
Tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'e yükselen Karaköprü ekibi, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
Karaköprü Belediyespor,bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlarıyla sahada kutlama yaptı.
Muhammed Raşit Şahingöz: 'Çok mutluyuz"
Takım kaptanı Muhammed Raşit Şahingöz, AA muhabirine, ligi şampiyon bitirdikleri için büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.
Sezonu çok iyi değerlendirdiklerine inandıklarını vurgulayan Şahingöz, "Öncelikle, başardığımız için çok mutluyuz. Sezon başı bu hedef bizim için kurulmuştu ve hedefi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok yorulduk, zor anlar yaşadık. Bu maçta da maçın ilk dakikalarında geriye düştük. Ama çok şükür sonunda gerekeni yaptık herkese, tüm Şanlıurfa halkına armağan olsun. Biz çok rahatladık. Çok mutluyuz çok şükür." diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Karaköprü Belediyespor TFF 3. Lig 3. Grup'u şampiyon olarak bitirdi - Son Dakika
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenerek çeyrek finalde veda etti. Kaçırdığı penaltı sonrası eleştirilerin hedefi olan Leonardo Bonucci'nin, Fenerbahçe taraftarından gelen tepkiler nedeniyle emeklilik kararı alabileceği iddia edildi.
Çorum'da düzenlenen Büyükler Oryantiring Türkiye Şampiyonası sona erdi. 3 gün süren yarışlara 130 spor kulübünden 1250 sporcu katıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.
Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ligin bitimine üç hafta kaldığını belirterek, 'Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor' dedi. Çorum FK, sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takım kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sakatlıkları bulunan Hakan Arslan ve Azizbek Turgunboev ise ayrı çalıştı. Sivasspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Artvin'de düzenlenen 29. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali sona erdi. Festivalde 103 boğa yer aldı ve 61 boğa güreşti. Ergin Ateşsaçan'a ait 'Çilo', Mustafa Yeşilyurt'a ait 'Zaza', Batuhan Çelik'e ait 'Kadirağa' ve Erşan Aydın'a ait 'Aslan' isimli boğalar birinci oldu. Güreşlerde toplamda 90 bin lira para ödülü dağıtıldı. Festivali binlerce kişi izledi ve boğa güreşleri kültürünün devam etmesi temenni edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?