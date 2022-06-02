Karaköprü'de yarı olimpik yüzme havuzuna ücretsiz davet - Son Dakika
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Karaköprü'de yarı olimpik yüzme havuzuna ücretsiz davet

02.06.2022 09:47
Karaköprü'de yarı olimpik yüzme havuzuna ücretsiz davet

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeye kazandırılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunu ziyaret ederken, tüm vatandaşları hizmete açılan havuza ilk hafta ücretsiz yüzme müjdesi verdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeye kazandırılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunu ziyaret ederken, tüm vatandaşları hizmete açılan havuza ilk hafta ücretsiz yüzme müjdesi verdi.

Karaköprü Belediyesinin ilçeye kazandırdığı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun katılımıyla açılışı gerçekleştirilen yarı olimpik yüzme havuzu vatandaşların hizmetine açıldı. Doğukent Mahallesinde bulunan yüzme havuzunu ziyaret eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, havuzun durumu ile ilgili bilgi alırken, havuza gelen vatandaşlarla ve gençlerle sohbet etti. Bin metrekaresi kapalı, beş bin metrekaresi de açık alan olmak üzere 6 bin metrekare üzerine yapılan yüzme havuzunda iç kısımdaki tüm çalışmalar ile birlikte dış kısımdaki yeşil alan peyzaj işlemi de tamamlandı. Bakım ve temizlik yapılacak olan cuma günleri hariç haftanın 6 günü hizmet verecek olan havuzda kadınlar için de ayrı gün ve seanslar olacak. Havuzu ziyaretinde bir açıklama yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, güzel bir hizmeti ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, donanımlı ve güzel bir tesis olduğunu dile getirdi. Baydilli, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla ilçemize kazandırdığımız kapalı yüzme havuzumuz bugün itibariyle faaliyete geçti. İlk bir hafta ücretsiz olacak ve ondan sonra da programlı olarak faaliyetini sürdürecektir. Tabi ki kadınlar için de havuzumuz haftanın üç günü hizmette olacaktır. Bu güzel tesise tüm vatandaşlarımızı yüzmeye bekliyorum" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun seansları ve ücreti önümüzdeki günlerde duyurulacak. - ŞANLIURFA

Karaköprü'de yarı olimpik yüzme havuzuna ücretsiz davet
Karaköprü'de yarı olimpik yüzme havuzuna ücretsiz davet
Karaköprü'de yarı olimpik yüzme havuzuna ücretsiz davet
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Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Metin Baydilli, Yüzme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karaköprü'de yarı olimpik yüzme havuzuna ücretsiz davet - Son Dakika


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