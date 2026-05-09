Karaman'da Futbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaman'da Futbol Turnuvası Düzenlendi

Karaman\'da Futbol Turnuvası Düzenlendi
09.05.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırsaldan Kente Yolculuk projesi kapsamında köylerde futbol turnuvası gerçekleştirildi.

Karaman'da "Kırsaldan Kente Yolculuk" projesi çerçevesinde köylerdeki çocuklar için futbol turnuvası düzenlendi.

Karaman Valiliği ile İl Özel İdare Akademi Kültür Sanat ve Gençlik Derneği arasında imzalanan protokolle geçtiğimiz yıl hayata geçirilen proje yoğun ilgi görürken, halı sahası bulunan köylere futbol malzemeleri alınarak temin edildi. Köy muhtarlarının da desteğiyle futbol antrenörleri eşliğinde 2 ay boyunca köylerde düzenli antrenmanlar gerçekleştirildi. Çalışmalar süresince takımlara forma, şort ve tekmelik başta olmak üzere tüm maç ekipmanları sağlandı. Antrenman sürecinin tamamlanmasının ardından köylerarası futbol turnuvası düzenlendi. İl Özel İdaresi futbol sahasında gerçekleşen turnuvaya kız ve erkek çocuklardan oluşan 9 köy takımı katıldı. Karşılaşmalar boyunca çocuklar arasında yoğun mücadele yaşanırken coşkulu görüntüler oluştu.

Yapılan maçlar sonunda turnuvaya katılan tüm takımlara protokol üyeleri tarafından madalya verildi.

Düzenlenen turnuvayı Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Alanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, İl Genel Meclisi üyeleri ve kurum amirleri de izledi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karaman'da Futbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
82 bin liralık geri vites 82 bin liralık geri vites
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
Real Madrid’de neler oluyor Son görüntü ortalığı karıştırdı Real Madrid'de neler oluyor? Son görüntü ortalığı karıştırdı
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Kerem Fener’e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz

14:12
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
13:34
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
12:20
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye’de çöl tozu etkili olacak
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak
12:09
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 14:24:38. #7.12#
SON DAKİKA: Karaman'da Futbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.