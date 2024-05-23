Karaman\'da Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

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Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar, Gençler Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Okul sporları 2024 yılı faaliyet programı çerçevesinde Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası son gün oynanan final maçlarının ardından sona erdi. Yunus Emre Spor Salonu'nda 10 okul takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği müsabakalarda Yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu Karaman İstiklal Ortaokulu olurken, Gençler kategorisinde de yine Karaman takımlarından Hakkı Teke Spor Lisesi şampiyon oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Birimi Şube Müdürü Mehmet Baskın, Şube Müdürü Mikail Karadaban, antrenör ve hakemler tarafından verildi. - KARAMAN