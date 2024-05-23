Karaman'da Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
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Karaman'da Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Karaman\'da Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası sona erdi. Karaman İstiklal Ortaokulu Yıldızlar kategorisinde, Hakkı Teke Spor Lisesi ise Gençler kategorisinde şampiyon oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verildi.

23.05.2024 14:01
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Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar, Gençler Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Okul sporları 2024 yılı faaliyet programı çerçevesinde Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası son gün oynanan final maçlarının ardından sona erdi. Yunus Emre Spor Salonu'nda 10 okul takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği müsabakalarda Yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu Karaman İstiklal Ortaokulu olurken, Gençler kategorisinde de yine Karaman takımlarından Hakkı Teke Spor Lisesi şampiyon oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Birimi Şube Müdürü Mehmet Baskın, Şube Müdürü Mikail Karadaban, antrenör ve hakemler tarafından verildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karaman'da Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
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