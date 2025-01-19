TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Berkan Çetin, Cihad Buyurgan, Mustafa Güçer
Karaman FK: Mertcan Dağlı, Eyüpcan Delibalta, Azad Filiz, Polat Yaldır, Hüseyin Mert Uyanıker (Yusuf Tardımcı dk. 86), Sabrican Vural (Mehmet Bağcı dk. 89), Abdulkadir Sönmez (Resul Türkkalesi dk. 46), Cihat Aktaş, Anıl Gözütok (Metehan Mustafa Mollaoğlu dk. 65), Ömer Faruk Yıldırım, Özkan Taştemur,
Elazığspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Muhammed Gönülaçar, Ercan Coşkun, Kerim Frei, Beykan Şimşek, Yusuf Mert Tunç, Maksut Taşkıran (Melih İnan dk. 81), Ali Keten (Alpay Koldaş dk. 81), Mikail Koçak (Yağızcan Erdem dk. 71), Berşan Yavuzay,
Goller: Resul Tükkalesi (dk. 69 pen), (Karaman FK), Maksut Taşkıran (dk. 64), (Elazığspor)
Sarı kartlar: Resul Türkkalesi (Karaman FK), Ali Keten, Beykan Şimşek, Berşan Yavuzay, (Elazığspor) - KARAMAN
Son Dakika › Spor › Karaman FK - Elazığspor Maçı 1-1 Beraberlikle Sona Erdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?