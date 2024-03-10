Karaman FK, Isparta 32 Spor\'a 3-2 mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı Isparta 32 Spor'a 3-2 yenildi.
Hakemler: Taner Tuncer, Mustafa Tosun, Recep Güneş,
Karaman FK: Hayrullah Mert, Alper, Mete, Ahmet Furkan, Artun, İbrahim Can (Ata Berk dk. 86), Anıl Gözütok (Oktay dk. 46), Erdem, Anıl Batın, Ömer Faruk (Ahmet Karademir dk. 72), Berkan Burak (Kadir Kaan dk. 46)
Isparta 32 Spor: Alp, Samet, Emre Can (Caner dk. 57), Cemal, Alim (Furkan dk. 90), İsmet, Muhlis (Efe Can dk. 90), Eyüpcan, Gürkan, Zeki Mert (Ömer Çiçek dk. 79), Mustafa
Goller: Alper (dk. 54, 79) (Karaman FK) Muhlis (dk. 2), Alim (dk. 45), Zeki Mert (dk. 69), (Isparta 32 Spor),
Sarı kartlar: Alper, İbrahim Can, (Karaman FK) Samet, (Isparta 32 Spor) - KARAMAN
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin ABB Başkan adayı Mansur Yavaş, bir önceki dönem başkente güzel hizmetler yapmak için seçildiklerini belirterek, 'Birilerine para, rant kazandırmak için seçilmedik.' dedi. Yavaş, CHP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan ile Bağlum Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, 'Birilerine para, rant kazandırmak için seçilmedik, Ankara'ya güzel hizmet yapmak için seçildik.' ifadelerini kullandı.
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