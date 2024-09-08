Karaman FK, Menemen FK\'ya 2-1 Mağlup Oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. haftasında Karaman FK, konuk ettiği Menemen FK'ya 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Semih Kurt, Alp Osman Karaosmanoğlu, Ömer Yasin Gezer,
Karaman FK: Mertcan, Azad, Polat (Muhammet Berkay dk. 73), İlke (Hasan dk. 90), Süleyman (Resul dk. 73), Hüseyin Mert (Özdilek dk. 90+4), Sabrican (Eyüpcan dk. 46), Cihat, Ömer Faruk, Özkan, Mehmet,
Menemen FK: Bora, Muhammed Emir (Ömer dk. 90), Onur, Burak Yasin (İsmail dk. 76), Emre, Hakkı, Taner (Erhan dk. 58), Yakup Anıl (Erkan dk. 46), Mazlum, Eyüp, Onat Kutay (Seçim Can dk. 58),
Gol: İlke (dk. 45), (Karaman FK), Burak Yasin (dk. 29), Mazlum (dk. 90+4), (Menemen FK)
Sarı kartlar: Mehmet, Azad, (Karaman FK) Onat Kutay (Menemen FK) - KARAMAN
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