Karaman FK, Somaspor karşısında mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karaman FK, sahasında karşılaştığı ligin son maçında Somaspor'a 4-1 mağlup oldu.
Hakemler: Doğukan Yıldırım, Niyazi Atakan Ataseven, Halil Tolgahan Demir
Karaman FK: Baran, Ahmet Furkan, Özcan, İbrahim Can (Ömer Faruk dk. 46), Muhammed Mustafa, Erdem, Ata Berk (Yunus Emre Delikbaş dk. 76), Anıl Batın, Onur Taha, Bora (Mustafa Emir dk. 81), Ahmet (Muhammet dk. 81)
Somaspor: Yağızcan (Eran dk. 79), Cemil (Arda dk.46), Kamil, Yasin (Mücahit dk. 46), Soner (Furkan dk. 66), Yunus Emre Dursun, Burak Enes, Hakan (İdris dk. 83), Ceyhun, Mert, Murat
Goller: Özcan (dk. 69) (Karaman FK), Murat (dk. 5 Pen.), Hakan (dk. 14 ve 45), Ceyhun (dk. 35) (Somaspor)
Sarı kartlar: Ahmet Karademir (Karaman FK), Furkan, Mert, (Somaspor) - KARAMAN
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