Karaman FK, Somaspor karşısında mağlup oldu - Son Dakika
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Karaman FK, Somaspor karşısında mağlup oldu

Karaman FK, Somaspor karşısında mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karaman FK, sahasında oynadığı son maçta Somaspor'a 4-1 yenildi. Maçta Karaman FK'dan Özcan gol atarken, Somaspor'dan ise Murat, Hakan ve Ceyhun gol kaydettiler.

04.05.2024 17:04
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karaman FK, sahasında karşılaştığı ligin son maçında Somaspor'a 4-1 mağlup oldu.

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Niyazi Atakan Ataseven, Halil Tolgahan Demir

Karaman FK: Baran, Ahmet Furkan, Özcan, İbrahim Can (Ömer Faruk dk. 46), Muhammed Mustafa, Erdem, Ata Berk (Yunus Emre Delikbaş dk. 76), Anıl Batın, Onur Taha, Bora (Mustafa Emir dk. 81), Ahmet (Muhammet dk. 81)

Somaspor: Yağızcan (Eran dk. 79), Cemil (Arda dk.46), Kamil, Yasin (Mücahit dk. 46), Soner (Furkan dk. 66), Yunus Emre Dursun, Burak Enes, Hakan (İdris dk. 83), Ceyhun, Mert, Murat

Goller: Özcan (dk. 69) (Karaman FK), Murat (dk. 5 Pen.), Hakan (dk. 14 ve 45), Ceyhun (dk. 35) (Somaspor)

Sarı kartlar: Ahmet Karademir (Karaman FK), Furkan, Mert, (Somaspor) - KARAMAN

Kaynak: İHA

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