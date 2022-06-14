Karaman FK, Teknik Direktör Zafer Hızarcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig ekiplerinden Karaman Futbol Kulübü, Teknik Direktör Zafer Hızarcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bir otelde gerçekleşen imza törenine Karaman Futbol Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Han ile bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Mehmet Ali Han, tecrübeli teknik direktör Zafer Hızarcı ile anlaştıklarını ve yeni bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi. Karaman Futbol Kulübü'ne şampiyonluklar yaşatmak için çalıştıklarını ifade eden Han, "Bugün Karaman'da yeni bir sayfa açıyoruz. Profesyonel olmak mecburiyetindeyiz, zeki olmak mecburiyetindeyiz. Başarılı olmak istiyorsak kesinlikle profesyonelliğe geçmemiz lazım. Karaman Futbol Kulübü olarak ne kadar az hata yaparsak ben inanıyorum ki o kadar başarılı olacağız. O yüzden çok çalışmamız lazım" dedi.

Teknik direktör Zafer Hızarcı ise yeni bir ekip ile şampiyonluğu hedeflediklerini belirterek, "Biliyorsunuz ki hepimiz ortak bir menfaateyiz. Bu ortak ihtiyacı birlikte başaracağız. Tabii ki bu işin birçok parametresi var. Tabii ki eleştiriler olacak, bunları da biz saygı çerçevesinde göğüsleyebileceğiz. Hedefimize ulaşabilmek için kadromuza yeni transferler yaparak güçlendireceğiz. Umarım sezon sonunda şampiyonluğu göğüsleriz" şeklinde konuştu.

İmza töreninin ardından Karaman Futbol Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Han, Teknik Direktör Zafer Hızarcı'ya yeni yapacakları tesislerin yeri ile yapımı son aşamaya gelen yeni stadyumu gezdirdi. - KARAMAN