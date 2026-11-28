Karaman FK'yi 2-1 yenen Kırıkkale FK, 14. haftada sahadan üç puanla ayrıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig 3. Grup 14. hafta mücadelesinde Kırıkkale FK, Karaman FK'yi 2-1 mağlup etti. Kırıkkale FK, 24. dakikada geriye düştüğü maçta 72 ve 87. dakika golleriyle galibiyete ulaştı.
TFF 3. Lig 3. Grup'un 14. haftasında Kırıkkale FK, sahasında ağırladığı Karaman FK'yi 2-1 yendi.
Stat: Başpınar
Hakemler: Deniz Güven, Hasan Hüseyin Yazıcılar, Tuna Taşyüz
Kırıkkale FK: Hakan Canbazoğlu, Enes Yetim (Talha Akkaya dk. 59), Kerem Kurşun, Furkan Şamil Çetin, Mümin Uyar (Yasin Polat dk. 85), Yusuf Mert Tunç (Baha Kısacık dk. 59), Şahin Şafakoğlu, Alperen Bekli, Christopher Jakob Aydemir (Batuhan Tunçay dk. 89), İsmail Cem Kara, Kaan Baysal (Eray Sürül dk. 85)
Karaman FK: Oğuzhan Yeşilyurt, Azad Filiz, Hasan Akpınar, Arda Ertekin, Harun Yerlikaya (Ömer Tuğ dk. 64), Bedirhan Akbaba, Fahri Yağız Parlak (Enes İlyas Seven dk. 82), Erdem Güleç (Melih Eren Uluer dk. 74), Yasin Küçük (Yağız Eren Dalkılıç dk. 83), Mertcan Aşçı, Batuhan Nizam
Goller: Hasan Akpınar (dk. 24) (Karaman FK), Alperen Bekli (dk. 72), Christopher Jakob Aydemir (dk. 87) (Kırıkkale FK)
Sarı kartlar: Alperen Bekli, Mümin Uyar, Şahin Şafakoğlu, Christopher Jakob Aydemir (Kırıkkale FK), Melih Eren Uluer, Azad Filiz (Karaman FK)
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