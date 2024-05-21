Karaman Futbol Kulübü\'nün Olağanüstü Genel Kurulu Sonucunda Kayyuma Devredildi

Spor

Karaman Futbol Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda ikinci kez başkan adayının çıkmaması üzerine kulübün kayyuma devredilmesi kararlaştırıldı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Karaman Futbol Kulübü'nün Başkanı Süleyman Han ve yönetim kurulu üyeleri ligin bitmesine 2 hafta kala görevlerinden istifa ederek olağanüstü genel kurul kararı aldı. 6 Mayıs tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda kulübe başkanlık için aday çıkmaması üzerine kongre, 20 Mayıs tarihine ertelendi. Dün Karaman Yeni Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen genel kurulda da başkanlık için aday çıkmaması üzerine kulübün kayyuma devredilmesine karar verildi.

Süleyman Han: "Karaman beni yalnız bıraktı"

Genel kurul öncesi sitem dolu bir konuşma yapan Karaman Futbol Kulübü Başkanı Süleyman Han, "Şimdi biz işin son safhasına geldik. Daha önce dediğim gibi Karaman'da yalnız kalarak mecburiyetten dolayı içim elvermemesine rağmen bu işe devam etmeyeceğimi ifade ettim. Beni sosyal medya üzerinden istifaya davet edenler bir anda ortadan kayboldular. Taraftarlarımızın ise beni istifaya çağıranlara karşı tepkisiz kalması beni derinden üzdü. Tabi ki sadece bu sebepler değil, maddi destekte bunların başında geliyor. Ben maddi yükümlüğümü fazlasıyla bu takım için yaptım ve mecbur kalarak bundan sonra devam etmeme kararı aldım. Kısacası Karaman beni yalnız bıraktı" dedi.

Karaman Futbol Kulübü Başkanı Süleyman Han'ın yeniden başkan olmama kararı ise genel kurulu takip eden taraftarları üzdü. - KARAMAN