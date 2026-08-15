Karamürsel'de Yağlı Pehlivan Güreşleri Tamamlandı
Sinan Yıldız, Karamürsel'deki güreşlerde başpehlivan unvanını kazandı, 350 sporcu yarıştı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen 42. Geleneksel Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Sinan Yıldız, başpehlivan oldu.
Levent Erdoğan Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyona, 29'u başpehlivan olmak üzere 350 sporcu katıldı.
Final müsabakasında Osman Kan ile karşılaşan Sinan Yıldız, rakibini yenerek başpehlivanlık ünvanını elde etti.
Başaltı boyunda ise Kerem Kahya, finalde Yunus Emre Akman'ı yenerek birinciliğe ulaştı.
Müsabakalar öncesinde güreşçiler, ellerindeki Türk bayraklarıyla seyircileri selamladı.
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