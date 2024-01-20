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Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü, yağlı ve serbest güreşte yeni şampiyon adayları yetiştiriyor - Son Dakika
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Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü, yağlı ve serbest güreşte yeni şampiyon adayları yetiştiriyor

Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü, geçen yıl güreşte 16 madalya kazanarak yeni şampiyon adayları yetiştirdi. Kulübün güreş antrenörü Ferhan Akkanat, Karamürsel'den çıkan şampiyon güreşçilerin Avrupa ve olimpiyat şampiyonlarından ilham aldığını belirtti. Kulüp, çocukların ve ailelerin güreşe olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü, yağlı ve serbest güreşte yeni şampiyon adayları yetiştiriyor
20.01.2024 - 10:23,  Güncelleme: 10:29
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Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü, yağlı ve serbest güreşte yeni şampiyon adayları yetiştiriyor.

Kulüp, geçen yıl güreşte 11 maçta 3 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.

Kulübün güreş antrenörü Ferhan Akkanat, Karamürsel Engin Çınar Spor Kompleksinde 9-17 yaş arasında 40 sporcuyla çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenör Akkanat (61), AA muhabirine, Karamürsel'den şampiyon güreşçiler çıktığını belirterek, sporcuların Avrupa ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Gazanfer Bilge'yi, altın kemerli başpehlivanlar Aydın Demir'i ve Ahmet Taşçı'yı örnek aldığını söyledi.

Kulüplerinin, ilçenin köklü kulüplerinden biri olduğunu ifade eden Akkanat, kulübün birçok spor branşında, değişik yaş gruplarında sporculara hizmet verdiğini dile getirdi.

"Çocukların ve ailelerin güreşe olan ilgisi çoğalıyor"

Akkanat, Bilge, Demir ve Taşçı gibi nice şampiyonlar çıkarmayı hedeflediklerine aktararak, "Bilge, Demir ve Taşçı gibi rol model sporcular olduktan sonra güreş dikkati çekiyor. Çocukların ve ailelerin güreşe olan ilgisi çoğalıyor." dedi.

Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Cihan Yardım'ın azimli çalışmalarına, sporcuların ve velilerin destek verdiğini aktaran Akkanat, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a katkıları için teşekkür etti.

Akkanat, güreşte sezonun kapalı olduğu dönemde de haftanın 5 günü çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "İnşallah önümüzdeki sezonda, 2023 yılında kazandığımız başarının daha üstünde başarılar alacağız, sporcularıma güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yağlı güreşte teşvik-1 kategorisinde başarılar elde eden Hüseyin Arda Karaduman (15) da "Aydın Demir ve Ahmet Taşçı ustalarım, benim idolüm. Onlar gibi ben de Karamürsel'e altın kemer getireceğim. Bunun için idmanlarımı aksatmadan sürdürüyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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Gazanfer Bilge, Ahmet Taşçı, Aydın Demir, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü, yağlı ve serbest güreşte yeni şampiyon adayları yetiştiriyor - Son Dakika


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