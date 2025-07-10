Karatay Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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Karatay Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları'na Yoğun İlgi

Karatay Belediyesi\'nin Yaz Spor Okulları\'na Yoğun İlgi
10.07.2025 16:36  Güncelleme: 16:38
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Karatay Ilçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 6 bini aşkın öğrencinin katıldığı Yaz Spor Okulları'nı ziyaret ederek antrenmanları izledi. Yetenekli sporculara profesyonel destek sağlandığını belirten Kılca, sporun çocukların gelişimindeki önemine vurgu yaptı.

6 bini aşkın öğrencinin eğitim gördüğü Yaz Spor Okulları'nı ziyaret eden Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, öğrencilerle bir araya gelerek antrenmanlarını izledi.

Karatay Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri, sportif yeteneklerini geliştirmeleri ve sosyal becerilerini artırmaları amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları, yoğun ilgiyle devam ediyor. Bu yıl 6 bin 300 öğrencinin katıldığı eğitimleri ziyaret eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sporcularla buluştu. Başkan Hasan Kılca, Karatay'ın 12 farklı spor tesisinde; voleybol, cimnastik, taekwondo, masa tenisi, satranç, yüzme, futbol, tenis, basketbol ve okçuluk olmak üzere toplam 10 farklı branşta sürdürülen antrenmanları yerinde izledi. Öğrencilerle sohbet eden ve çalışmalar hakkında antrenörlerden bilgi alan Başkan Kılca, çocukların sporla iç içe bir yaz geçirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Yetenekli sporculara profesyonel destek sağlıyoruz"

Yaz Spor Okulları'nın sadece bir yaz etkinliği olmadığını vurgulayan Başkan Hasan Kılca, bu eğitimlerin aynı zamanda genç yeteneklerin keşfedilerek spora kazandırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Kılca, branşlarında başarı gösteren öğrencilerin Karatay Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında daha profesyonel bir spor eğitimine yönlendirildiğini ifade etti. Yaz Spor Okulları'nın her yıl daha da büyüyerek geleneksel hale geldiğini kaydeden Başkan Kılca, "Spor; çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişimi için çok önemli. Karatay Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Çocuklarımızı yarınlara en güzel şekilde hazırlıyoruz"

'Yaz boyunca çocuklarımızı sporla buluşturuyoruz' diyen Hasan Kılca şöyle devam etti: "Hocalarımız sadece spor eğitimi vermekle kalmıyor; aynı zamanda onların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak rehberlikte bulunuyor. Amacımız; geleceğimiz olan çocuklarımızı en iyi şekilde yarınlara hazırlamak. Belediye olarak her zaman onların ve ailelerinin yanında olacağız."

Konuşmasında velilere de özel olarak teşekkür eden Başkan Kılca, "Evlatlarını bize emanet eden tüm velilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Burada velilerimiz yavrularımızın eğitimleri bitene kadar bekliyorlar. Çocuklarıyla bu denli ilgilenmeleri bizleri ayrıca mutlu ediyor. Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişimi ve eğitimi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Tüm çocuklarımıza spor dolu, sağlıklı ve mutlu bir yaz diliyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Eğitim, konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karatay Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları'na Yoğun İlgi - Son Dakika

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