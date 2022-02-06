Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1

STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Levent Gümüşdere (xx), Barış Sun (xx), Güner Mumcu Taştan (xx)

SARI KARTLAR: Emre Can, Hakan, Noyan, Enes (Uşakspor), Ahmet Önay, Şener, Kadem Burak (1922 Konyaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Uşakspor, 24'üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği kümede kalma mücadelesi veren Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada Konya temsilcisi 72'nci dakikada Hacı Ömer'in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip 84'üncü dakikada Yasin'le skora denge getirdi. Bu sonuçla Uşakspor 26 puana ulaştı, 1922 Konyaspor'un puanı ise 20'ye çıktı.

- Uşak