Karatepe: En iyi maçlarımızdan biriydi

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sezon başından beri topa sahip olarak oynadığımız en iyi maçlardan birini yaptık. Belki gol yollarında biraz eksik kalıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Recep Karatepe, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karatepe, takımının gol yollarındaki eksikliğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü mücadelede öncelikle oyuncularımın verdiği mücadeleden dolayı kutlarım. Sezon başından beri topa sahip olarak oynadığımız en iyi maçlardan birini yaptık. Belki gol yollarında biraz eksik kalıyoruz. Fakat bunu da sağladığımız zaman daha farklı bir skorla, daha farklı bir puan tablosuyla iyi bir noktaya geleceğiz. Oyuncularımın üzüntüsünü de hissediyorum. Fakat gidişatımız ve oyundaki devamlılığımız şu anda iyi." - ANKARA