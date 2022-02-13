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Karbel Karaköprüspor – Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3 - Son Dakika

Karbel Karaköprüspor – Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3

13.02.2022 15:07
Karbel Karaköprüspor – Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3

STAT: Faruk Çelik StadıHAKEMLER: Doğukan Yıldırım, Selçuk Kaplan, Feyzullah Çimen,KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen – İsa Baltacı, Halil (Dk.85 Kubilay), Barış Şen (Dk.80 Sinan), Emirhan (Dk.72 Batuhan), Emre Aydın, Umut Dilek, Anıl (Dk.

STAT: Faruk Çelik Stadı

HAKEMLER: Doğukan Yıldırım, Selçuk Kaplan, Feyzullah Çimen,KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen – İsa Baltacı, Halil (Dk.85 Kubilay), Barış Şen (Dk.80 Sinan), Emirhan (Dk.72 Batuhan), Emre Aydın, Umut Dilek, Anıl (Dk.80 Emre Yıldırım), Ahmet Mummin, Fevzi, KağanBÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Taylan – Doğukan, Berkay, Erçağ (Dk.79 Umut), Ramazan, Caner, Orhan, Turgay (Dk.89 Emre Yıldırm), Muharrem (Dk.63 Ufuk), Hüseyin (Dk.89 Mertkan), KoraySARI KARTLAR: Barış Şen, Emre Aydın (Karbel Karaköprüspor) - Ramazan, Ufuk, Taylan (Büyükçekmece Tepecikspor)GOLLER: Dk.67 Hüseyin, Dk.77 Erçağ, Dk.90 Ufuk, (Büyükçekmece Tepecik Spor)Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor'a 3-0 mağlup oldu.67'inci dakikada Berkan'ın pasıyla kale önünde buluşan Hüseyin'in sert vuruşu filelere gitti: 0-1.77'nci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Erçağ'ın sert vuruşu ağlara gitti: 0-2.90'ıncı dakikada Koray'ın ortasına iyi yükselen Ufuk'un kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-3.

Karbel Karaköprüspor – Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3
Karbel Karaköprüspor – Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3
Karbel Karaköprüspor – Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3
Karbel Karaköprüspor – Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3
Karbel Karaköprüspor – Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3
Karbel Karaköprüspor – Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3
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Büyükçekmece Tepecikspor, Büyükçekmece, Emre Aydın, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karbel Karaköprüspor – Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Karbel Karaköprüspor – Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3 - Son Dakika
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