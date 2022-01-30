STAT: Faruk Çelik StadıHAKEMLER: Sezer Yalçın, Nurettin Taşkesen, Tahir YalçınKARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen – İsa Baltacı, Fikret (Dk. 14 Ahmet Mumin), Halil Yılmaz (Dk. 78 Sinan), Barış (Dk. 89 Batuhan), Emirhan, Emre Aydın (Dk. 78 Fatih), Umut Dilek, Anıl, Abdurrahman Ayhanoğlu, FevziGÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER: Cengiz – Burak, Nasrullah, Tekin (Dk. 77 İbrahim), Murat, Yusuf (Dk. 86 Osman), Abdurrahman İlkyaz, Mahmuthan, Oktay, Sancar, Mustafa Aydoğdu (Dk. 26 Güray)SARI KARTLAR: Fevzi, Umut Dilek, Emirhan, Halil Yılmaz, Ahmet Mumin, Fatih, (Karbel Karaköprüspor) - Güray, Nasrullah, (Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş)GOLLER: Dk. 44 Umut Dilek (Pen.) (Karbel Karaköprüspor) - Dk. 11 Murat (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)TFF 3'üncü Lig'in 21'inci haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Gümüşhane Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.11'inci dakikada Tekin'in ceza alanına ortasına iyi yükselen Murat, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.44'üncü dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Umut Dilek, topu ağlara buluşturdu: 1-1.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Karbel Karaköprüspor – Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1 - Son Dakika Spor