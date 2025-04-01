Kardelen Korkut, Üsküp\'te Gümüş Madalya Kazandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Kardelen Korkut, Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde 28 ülkeden 581 sporcunun katılımıyla düzenlenen International Tournament Taekwondo Skopje Open Ramus G-1 turnuvasında ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

29-30 Mart 2025 tarihlerinde, 28 ülkeden 581 sporcunun katılımıyla gerçekleşen International Tournament Taekwondo Skopje Open Ramus G-1 turnuvası heyecan dolu anlar yaşattı. Turnuvada Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Kardelen Korkut, gösterdiği üstün performansla büyük bir başarıya imza attı.

Büyükşehir sporcusu gümüş madalya kazandı

Büyükşehir Belediyesi sporcusu Korkut, turnuvanın yarı finalinde rakibini 2-0 gibi net bir skorla mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Fransız rakibiyle karşılaşan Korkut, mücadele sonucunda Kadınlar +73 kg kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Bu başarı, hem Kardelen'in yeteneklerini hem de Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sporculara sağladığı desteği gözler önüne serdi.

Başkan Aras'tan teşekkür

Ulusal ve uluslararası turnuvalarda Muğla'yı ve ülkemizi başarıyla temsil eden Kardelen Korkut ile antrenörü Naz Göktaş'ı tebrik eden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sporcularımıza her zaman destek oluyoruz, onları yetiştirmek ve uluslararası arenada ülkemizi temsil etmeleri için gereken tüm imkanları sağlamaya devam ediyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Kardelen Korkut'un kazandığı gümüş madalya, yalnızca onun değil, Muğla'mız içinde önemli bir başarıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak sporun yaygınlaştırılması ve daha çok gencimizin sporla tanışması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kardelen gibi sporcularımızın başarıları, bize daha fazla ilham vermekte ve Muğla'nın ulusal ve uluslararası spor arenasında hak ettiği yeri almasını sağlamaktadır. Kardelen Korkut'u ve Antrenörümüz Naz Göktaş'ı elde ettikleri bu başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Sporcumuz Kardelen Korkut'u daha büyük zaferlere ulaşacağına olan inancımızı yineleyerek gelecekteki tüm sporcularımıza da aynı şekilde umut ışığı olmasını diliyorum" dedi. - MUĞLA