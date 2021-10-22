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Kardeşinin gol atmasından korkuyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündeme geldi - Son Dakika

Kardeşinin gol atmasından korkuyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündeme geldi

22.10.2021 17:20

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, Menemenspor'da forma giyen kardeşi Enock Barwuah'la girdiği ilginç iddiayla gündeme geldi. İzmir ekibinin hocası Cenk Laleci, İtalyan yıldızla yaptığı görüşmede Balotelli'nin kendisine, "Enock Barwuah'ı oynatma. Çünkü kardeşimle iddiaya girdik. Benden daha fazla gol atarsa bir maaşımı ona vereceğim" ifadelerini kullandığını söyledi.

Süper Lig'de 10. sırada yer alan Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin kardeşiyle girdiği ilginç iddiayı Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci anlattı. İtalyan golcü, İzmir ekibinde forma giyen kardeşi Enock Barwuah'ın kendisinden fazla gol atması durumunda bir maaşını ona vereceğini söyledi.

Menemenspor'un hocası Cenk Laleci'nin Radyospor'a yaptığı açıklama şöyle:

"KENDİSİ ÇOK İÇTEN VE SAMİMİ BİR İNSAN"

"Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah takımımızda forma giyiyor. Balotelli de Enock Barwuah'ı 3 gün önce ziyarete geldi. Balotelli ile kardeşini ziyareti sırasında sohbet ettik. Kendisi çok içten ve samimi bir insan, asla anlatıldığı gibi değil. Mario Balotelli, 'Enock Barwuah'ı oynatma. Çünkü kardeşimle iddiaya girdik. Benden daha fazla gol atarsa bir maaşımı ona vereceğim' diyerek espri yaptı."

Kardeşinin gol atmasından korkuyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündeme geldi

Adana Demirspor, Mario Balotelli, Balotelli, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kardeşinin gol atmasından korkuyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündeme geldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kardeşinin gol atmasından korkuyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündeme geldi - Son Dakika
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