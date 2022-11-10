588 milyon liraya imza atan yıldız futbolcu şimdi günlük 84 liraya çalışıyor

1 yıl önce tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından hapse giren ve yargılaması devam eden Manchester City'nin yıldızı Benjamin Mendy hapiste günlük 4 sterline (84 TL) çalışıyor. 2017'de 50.6 milyon sterlin bonservis ve 28 milyon sterlin (588 milyon TL) maaş karşılığında İngiliz ekibine imza atan Fransız oyuncu mahkemede çarpıcı açıklamalar yaptı. Dört kadına yönelik yedi taciz, bir tecavüz girişimi ve bir cinsel saldırı davası bulunan Fransız sol bek tutuklu olarak Chester Crown Mahkemesi'nde yargılanıyor.

GÜNLÜK İŞLERDE ÇALIŞIYOR

İngiltere hapis kuralları gereğince mahkumlar günlük işlerde çalıştırılıyor. 7 Kasım'da mahkeme jürisinin önüne çıkan Fransız futbolcu çok çarpıcı ifadeler kullandı. Daily Star'ın haberine göre; yıldız isim, "Hayatımda ilk kez futbol dışında bir iş yapmak zorunda kaldım. Her gün kantinde yemek yemek için sadece 4 sterlin kazanıyorum. İlk defa gerçekten paramın kıymetini biliyorum. Daha önce sahip olduğum hayatta, sahip olmak istediğim her şeyi sadece satın alıyordum. Bu yüzden burası bana paranın değerini de öğretti. Burada olduğum için çok üzgünüm ama çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.