Milli judoculardan Karma Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

Karma Judo Milli Takımı, Karma Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası'nda Almanya'yı 4-1 yenerek bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ufa kentinde 16 ülkenin katılımıyla düzenlenen turnuvada milli takım, bronz madalya elde etti.

Rusya'yı 4-3 yenerek çeyrek finale çıkan milli takım, Yunanistan'ı da 4-0 yenmeyi başararak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Gürcistan'a 4-2 mağlup olan milliler, bronz madalya mücadelesinde ise Almanya ile eşleşti.

Almanya'yı 4-1'lik üstünlükle geçen Karma Judo Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli takımı şampiyonada temsil eden sporcular ise şunlar:

Kadınlar: 57 kilo Özlem Yıldız ve Hasret Bozkurt, 70 kilo Şeyma Özerler ve Minel Akdeniz, +70 kilo Kayra Sayit ve Kübranur Esir.

Erkekler: 73 kilo Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 90 kilo Vedat Albayrak ve Mihael Zgank, +90 kilo Mert Şişmanlar.