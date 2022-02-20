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Kars 36 Spor: 3 Kağızman Gençlerbirliği Spor: 1 - Son Dakika

Kars 36 Spor: 3 Kağızman Gençlerbirliği Spor: 1

20.02.2022 15:37
Kars 36 Spor: 3 Kağızman Gençlerbirliği Spor: 1

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılaşmasında Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Kağızman Gençlerbirliği Spor'u 3-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılaşmasında Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Kağızman Gençlerbirliği Spor'u 3-1 mağlup etti.

BAL Ligi 12'inci haftasından Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda oynanan Kars 36 Spor Kağızman Gençler Birliği Spor karşılaşması, karşılaşmasının ilk yarısı yeşil beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı genel olarak orta saha ağırlıklı geçti, karşılaşmanın 51'inci dakikasında rakibi karşısında 3-1 öne geçen yeşil beyazlı ekip, haftayı 3 puanla kapattı. - KARS

Kars 36 Spor: 3 Kağızman Gençlerbirliği Spor: 1
Kars 36 Spor: 3 Kağızman Gençlerbirliği Spor: 1
Kars 36 Spor: 3 Kağızman Gençlerbirliği Spor: 1
Kars 36 Spor: 3 Kağızman Gençlerbirliği Spor: 1

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Gençlerbirliği, Amatör Lig, Kağızman, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kars 36 Spor: 3 Kağızman Gençlerbirliği Spor: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kars 36 Spor: 3 Kağızman Gençlerbirliği Spor: 1 - Son Dakika
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