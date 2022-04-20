Kars 36 Spor destek kampanyasına 485 kişi destek verdi - Son Dakika
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Kars 36 Spor destek kampanyasına 485 kişi destek verdi

20.04.2022 15:25
Kars 36 Spor destek kampanyasına 485 kişi destek verdi

Kars 36 Spor taraftarları Şubat ayında başlattıkları Kars 36 Spor'a, '36 TL' destek kampanyası 485 kişi destek verdi.

Kars 36 Spor taraftarları Şubat ayında başlattıkları Kars 36 Spor'a, '36 TL' destek kampanyası 485 kişi destek verdi.

Kars 36 Spor'un Harbiler 36 Taraftar Grubu takımlarına destek olmak için başlattıkları kampanyaya kent içinden ve kent dışından yeşil beyazlı takıma gönül veren 485 kişi 82 bin 265 lira destek vererek takımları takımlarına katkı sağladı.

Harbiler Taraftar Grubu'nun başlattığı kampanyaya teşekkür eden Kulüp Başkanı Erkan Aydın, "Taraftarlarımızım başlattığı kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederim. Bizler taraftarlarımızla varız. Onları bizlere karşı gösterdikleri, destekler herkese örnek oldu. İnşallah hep birlikte Kars 36 Spor'u hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

Harbiler 36 taraftar grubu, başlattığı kampanyaya siyaseti, bürokrat, STK Başkanları, esnaf ve vatandaşlar 82 bin 265 lira destek sağladı. Bu tür kampanyaların önümüzdeki günlerde de başlatılacağı öğrenildi. - KARS

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Türk Lirası, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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