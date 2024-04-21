Kars 36 Spor Doğubayazıt Spor\'a 4-1 mağlup oldu

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Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Doğubayazıt Spor'a 4-1 mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'uncu grup takımlarından Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde Doğubayazıt Spor'u ağırladı. Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynana karşılaşma konuk ekibin vuruşuyla başladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Doğubeyazıt Spor ilk ve 2'inci devrede attığı gollerle Kars 36 Spor'u 4-1 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu.

Taraftarları önünde puan kaybeden yeşil beyazlı ekip, taraftarlarını üzerken, karşılaşmayı Kulüp Başkanı Ali Uçum'da protokol tribününde izledi. - KARS