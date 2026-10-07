Kars 36 Spor, Fatsa Belediyespor\'u 1-0 yenip Ziraat Türkiye Kupası\'nda üst tura çıktı

Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda sahasında ağırladığı 3. Lig ekiplerinden Fatsa Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmasında Kars 36 Spor ile Fatsa Belediyespor karşı karşıya geldi. Kars Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede yeşil-beyazlı ekip, kendi saha ve seyircisi önünde rakibini 1-0 mağlup ederek kupada yoluna devam etti.

Karşılaşmaya taraftarının desteğiyle başlayan Kars 36 Spor, mücadele boyunca rakip kalede gol aradı. Dengeli geçen karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip, bulduğu golle üstünlüğü ele geçirdi.

Mücadelenin kalan bölümünde skor üstünlüğünü korumayı başaran Kars 36 Spor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla 3. Lig temsilcisi Fatsa Belediyespor'u kupanın dışına iten Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Karşılaşma sonunda futbolcular galibiyeti tribünleri dolduran taraftarlarıyla kutladı. Kars 36 Spor'un kupada hangi takımla eşleşeceği yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Yeşil-beyazlı ekip, elde ettiği galibiyetle hem taraftarına büyük sevinç yaşattı hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etme başarısı gösterdi.