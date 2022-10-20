Kars haber... Sarıkamış'ta olimpik sporcular yetiştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kars haber... Sarıkamış'ta olimpik sporcular yetiştirilecek

20.10.2022 12:05
Kars haber... Sarıkamış'ta olimpik sporcular yetiştirilecek

Kars haberine göre Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde 6-10 yaş arası 180 çocuk, olimpiyat yarışmalarına hazırlanacak.

Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde 6-10 yaş arası 180 çocuk, olimpiyat yarışmalarına hazırlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde mali destek almaya hak kazanan ve başvuru sahibi Sarıkamış Platformu'nun olduğu "Sarıkamış Olimpik Sporcularını Yetiştiriyor" başlıklı projenin sözleşmesi imzalandı. Proje ile 6-10 yaş arası 180 çocuğun kişisel ve sosyal gelişimleri yanında Alp disiplini kayak, kayaklı koşu ve snowboard branşlarında yıl boyunca eğitilmeleri hedeflenmektedir.

Projenin sözleşmesi, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Sarıkamış Platformu Başkanı Ümit Kabay tarafından imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 yılı teması olarak belirlenen "Genç İstihdamı" temasıyla, çocukların olimpiyatlara hazırlanmalarının yanında, proje süresince kadın ve genç antrenörlerin istihdam edilmeleri de hedeflenmektedir. - KARS

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kars haber... Sarıkamış'ta olimpik sporcular yetiştirilecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:34 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Fincancı Korur hakkında soruşturma
16:17 Belarus'da Lukaşenko'nun "zam yasağı" kararına uymayan 30'a yakın işletme sahibi polis tarafından tutuklandı
16:04 Fenomen öğretmen İhsan Kartoğlu, satın aldığı kalemin ucunun defalarca kırılmasına isyan etti: Yazıktır, günahtır, ahlaksızlıktır
15:58 Avcılar'da E-5 Karayolu üzerinde minibüse çarpan otomobilin takla atması sonucu yol tamamen trafiğe kapandı! Kazada 4 kişi yaralandı
15:45 7. kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi mahkemede konuştu: Bu olayın mağdurları ben ve ailem
15:43 Yargılandığı davada, "Aylık kazancım 30 bin TL" diyen CZN Burak, sosyal medyada alay konusu oldu! "Aylık değil, anlık kazancıdır" yorumu geldi
15:38 44 gün önce göreve başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti
15:34 ABD'de F-35 savaş uçağı, piste iniş yaparken yere çakıldı! Olayla ilgili inceleme başlatıldı
15:37 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe üzerinden TFF'ye yüklendi: Bizim için VAR söz konusu değil, maçlarımızda hiç VAR'a gidilmedi
15:31 Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 16:49:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kars haber... Sarıkamış'ta olimpik sporcular yetiştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement