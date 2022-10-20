Kars haber... Sarıkamış'ta olimpik sporcular yetiştirilecek

Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde 6-10 yaş arası 180 çocuk, olimpiyat yarışmalarına hazırlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde mali destek almaya hak kazanan ve başvuru sahibi Sarıkamış Platformu'nun olduğu "Sarıkamış Olimpik Sporcularını Yetiştiriyor" başlıklı projenin sözleşmesi imzalandı. Proje ile 6-10 yaş arası 180 çocuğun kişisel ve sosyal gelişimleri yanında Alp disiplini kayak, kayaklı koşu ve snowboard branşlarında yıl boyunca eğitilmeleri hedeflenmektedir.

Projenin sözleşmesi, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Sarıkamış Platformu Başkanı Ümit Kabay tarafından imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 yılı teması olarak belirlenen "Genç İstihdamı" temasıyla, çocukların olimpiyatlara hazırlanmalarının yanında, proje süresince kadın ve genç antrenörlerin istihdam edilmeleri de hedeflenmektedir. - KARS