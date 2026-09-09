Kars’ta buz pistinde hareketli günler: Halk seansları devam ediyor - Son Dakika
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Kars’ta buz pistinde hareketli günler: Halk seansları devam ediyor

Kars’ta buz pistinde hareketli günler: Halk seansları devam ediyor
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Kars’ta kış sporlarının önemli merkezlerinden biri olan Olimpik Buz Sporları Salonu, halk seanslarıyla vatandaşları buz pateniyle buluşturmaya devam ediyor.

Kars'ta kış sporlarının önemli merkezlerinden biri olan Olimpik Buz Sporları Salonu, halk seanslarıyla vatandaşları buz pateniyle buluşturmaya devam ediyor. Aileleri, arkadaş gruplarını ve çocukları ağırlayan buz pisti, spor yapmak ve keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlara eğlenceli bir ortam sunuyor.

"Buzun keyfi Kars'ta yaşanıyor"

Kars Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen halk seansları, farklı yaş gruplarından vatandaşların ilgisini çekiyor. Buz patenine meraklı olanların yanı sıra ilk kez deneyim yaşamak isteyen vatandaşlar da seanslara katılarak buz üzerinde kaymanın keyfini çıkarıyor.

Güvenli ve kontrollü ortamda gerçekleştirilen seanslar, özellikle ailelerin çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirmesine imkan sağlıyor.

"Aileler ve çocuklar için eğlenceli aktivite"

Halk seansları, yalnızca spor yapmak isteyenlere değil, aynı zamanda günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşarak farklı bir etkinlik yapmak isteyenlere de alternatif oluşturuyor.

Aileleriyle birlikte salona gelen çocuklar buz üzerinde paten yaparken, arkadaş grupları da birlikte eğlenceli vakit geçiriyor. Buz pistinde yaşanan hareketlilik renkli görüntüler oluşturuyor.

"Her yaştan vatandaşa açık"

Kars Olimpik Buz Sporları Salonu'nda devam eden halk seanslarının her yaştan vatandaşa hitap ettiği belirtildi. Buz patenini öğrenmek, yeteneklerini geliştirmek veya sadece keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlar seanslardan yararlanabiliyor.

Kars'ın spor altyapısında önemli bir yere sahip olan Olimpik Buz Sporları Salonu, yıl boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yaparken, halk seanslarıyla da buz sporlarını toplumun daha geniş kesimleriyle buluşturuyor.

Vatandaşlar, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte buz pistinde hem spor yapıyor hem de eğlenceli anlar yaşıyor. Buz üzerinde geçirilen zaman, özellikle çocuklar için unutulmaz bir deneyime dönüşüyor.

Kars'ta buz sporlarına olan ilgiyi artırmayı hedefleyen halk seansları, vatandaşlara spor, eğlence ve sosyalleşmeyi aynı noktada buluşturan farklı bir aktivite imkanı sunmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yaşam, Kars, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kars’ta buz pistinde hareketli günler: Halk seansları devam ediyor - Son Dakika

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