Kars'ta masa tenisinde şampiyon Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu - Son Dakika
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Kars'ta masa tenisinde şampiyon Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu

29.04.2022 13:25
Kars'ta masa tenisinde şampiyon Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu

Kars'ta düzenlenen masa tenisi karşılaşmaları sona erdi.

Kars'ta düzenlenen masa tenisi karşılaşmaları sona erdi. Rakipleri geçen 3 Kasım Ortaokulu öğrencileri şampiyon oldu.

Kars İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda 26-27 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenen "Okul Sporları" Masa Tenisi karşılaşmaları sonuçlandı.

Karşılaşmalarda küçük kızlar kategorisinde Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu İl 1'incisi olurken, Masa Tenisi Küçük erkeklerde de Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu 2'inciliği kazandı.

Dereceye giren başarılı sporcular, Küçük Kızlar kategorisinde Ağrı'da yapılacak olan Masa Tenisi bölge gurup maçlarında Kars'ı temsil edecek.

Öte yandan Arpaçaylı öğrencilerin başarısında Okul Müdürü Akan Şahin ve beden eğitimi öğretmeni Yalçın Meço'nun da desteği bulunuyor. - KARS

Kars'ta masa tenisinde şampiyon Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu
Kars'ta masa tenisinde şampiyon Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu
Kars'ta masa tenisinde şampiyon Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu

YORUMLAR
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Arpaçay, Kasım, Okul, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kars'ta masa tenisinde şampiyon Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu - Son Dakika


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