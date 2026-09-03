Karşıyaka, 12 Bingölspor'dan Muhammed Altunbay'ı kadrosuna kattı

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup ekibi Karşıyaka, dış transferde 12 Bingölspor'dan orta saha oyuncusu Muhammed Altunbay (24) ile el sıkıştı. Bingölspor ve Elazığspor altyapılarında oynadıktan sonra Çankayaspor'da profesyonel olan Muhammed, geçen sezon 12 Bingölspor formasıyla 3'üncü Lig'de 18 maçta 3 gol kaydetti. Yeşil-kırmızılı kulübün Süper Lig'de yer alan bir takımdan genç bir stoper takviyesi yapmak için son aşamaya geldiği ifade edildi.

Bu arada transfer yasağını kaldırmak için eski alacaklı oyuncularıyla görüşen Karşıyaka'da ödeme yapılması gereken futbolcuların geri adım atmaması üzerine amatör lisans formülünün ağır bastığı öğrenildi. Kaf-Kaf'ın transfer yasağını kaldırmak yerine takıma katılan yeni isimlere amatör lisans çıkarması bekleniyor. Öte yandan kadroda düşünülmeyen Mehmet Güneş, Yeni Mersin İdmanyurdu'na kiralanırken, Fenerbahçe'ye transfer olan Adem Yeşilyurt'un Kütahyaspor'a kiralanacağı bildirildi.