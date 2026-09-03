Karşıyaka, 12 Bingölspor'dan Muhammed Altunbay'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka, 12 Bingölspor'dan Muhammed Altunbay'ı kadrosuna kattı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Karşıyaka, dış transferde 12 Bingölspor'dan orta saha oyuncusu Muhammed Altunbay ile anlaştı. Geçen sezon 18 maçta 3 gol atan oyuncunun yanı sıra kulüp, Süper Lig'den genç bir stoper için görüşmelerini sürdürüyor.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup ekibi Karşıyaka, dış transferde 12 Bingölspor'dan orta saha oyuncusu Muhammed Altunbay (24) ile el sıkıştı. Bingölspor ve Elazığspor altyapılarında oynadıktan sonra Çankayaspor'da profesyonel olan Muhammed, geçen sezon 12 Bingölspor formasıyla 3'üncü Lig'de 18 maçta 3 gol kaydetti. Yeşil-kırmızılı kulübün Süper Lig'de yer alan bir takımdan genç bir stoper takviyesi yapmak için son aşamaya geldiği ifade edildi.

Bu arada transfer yasağını kaldırmak için eski alacaklı oyuncularıyla görüşen Karşıyaka'da ödeme yapılması gereken futbolcuların geri adım atmaması üzerine amatör lisans formülünün ağır bastığı öğrenildi. Kaf-Kaf'ın transfer yasağını kaldırmak yerine takıma katılan yeni isimlere amatör lisans çıkarması bekleniyor. Öte yandan kadroda düşünülmeyen Mehmet Güneş, Yeni Mersin İdmanyurdu'na kiralanırken, Fenerbahçe'ye transfer olan Adem Yeşilyurt'un Kütahyaspor'a kiralanacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

12 Bingölspor, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, 12 Bingölspor'dan Muhammed Altunbay'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig’de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı
Facia “geliyorum“ demiş Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı Facia "geliyorum" demiş! Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı İkinci Palu ailesi vakası Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi vakası
Ezilmekten kıl payı kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar kamerada Ezilmekten kıl payı kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı Sevimli halleri mest etti Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara

13:36
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
13:13
Turizm kentine bomba yağdı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
13:05
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
12:57
Fatih Tekke’nin Trabzonspor’a bıraktığı paraya bakın Vazgeçtiği rakam olay
Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay
12:47
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 13:50:30. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka, 12 Bingölspor'dan Muhammed Altunbay'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement