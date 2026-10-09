Karşıyaka 140 bin TL ceza aldı, yarın Munford'suz Bahçeşehir'e konuk olacak - Son Dakika
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Karşıyaka 140 bin TL ceza aldı, yarın Munford'suz Bahçeşehir'e konuk olacak

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Karşıyaka 140 bin TL ceza aldı, yarın Munford\'suz Bahçeşehir\'e konuk olacak
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Karşıyaka, yarın İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda lider Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Omzundaki bağ yaralanması nedeniyle 6 hafta forma giyemeyecek Munford bu maçta yer alamayacak; Kaf-Kaf'a seyircisiz maçta fazla seyirci aldığı için 140 bin TL ceza verildi.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta Türk Telekom'a son saniyelerde yenildikten sonra ilk galibiyetini geçen hafta evinde Galatasaray'ı uzatmada yenerek alan Karşıyaka yarın iddialı kadrosuyla 2'de 2 yaparak liderliğe kurulan Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda omzundaki bağ yaralanması nedeniyle 6 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklanan Munford maçta forma giyemeyecek.

SEYİRCİSİZ MAÇTA SEYİRCİ CEZASI

Karşıyaka, Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan iç sahada geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun oynadığı Galatasaray maçında tribüne fazla seyirci alındığı gerekçesiyle 140 bin TL ceza aldı. TBF Disiplin Kurulu, 2 Ekim Cuma günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan maç sonrası Kaf-Kaf'a seyircisiz oynanan müsabakaya fazla seyirci alınması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 59., 34. ve 17. maddeleri gereğince 140 bin TL para cezası verdi. Karşıyaka'da maçta bench arkası tribünde idareciler ile kulüp çalışanları yer almış, Başkan Yiğit Tusder de ikinci yarıda bu tribüne geçerek takıma destek vermişti.

Kaynak: DHA
BahçeşehirKarşıyakaİstanbulSporSon Dakika

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