Karşıyaka 3'te 3 için Şanlıurfa'da - Son Dakika

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftalarda yaptığı çıkışla amatöre düşme hattıyla bağını koparan Karşıyaka, yarın Karbel Kakaröprü Belediyespor'a üst üste 3'üncü galibiyetini alma hedefiyle konuk olacak. Şanlıurfa Faruk Çelik Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Kaf-Kaf'ta sakatlığı süren Samican ve sezonu kapatan Burak ile Yunus forma giyemeyecek.

Ligde son 3 maçta 7 puan toplayan Karşıyaka, 33 puanla 13'üncü sıraya tırmanıp düşme hattına 6 puan fark attı. Karaköprü'nün ise 35 puanı bulunuyor. Ligin son bölümünde her takımın farklı hedefler için mücadele ettiğini hatırlatan teknik direktör Erman Güraçar, "Çıkışımızı sürdürüp ligi en iyi noktada bitirmeye çalışacağız" dedi.

- İzmir