TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Ergene Velimeşespor'a tek golle yenilip liderlik koltuğunu Bursaspor'a kaptırdıktan sonra evinde Muşspor'u 2-1 mağlup ederek moral bulan zirve takipçisi Karşıyaka yarın deplasmanda Anadolu Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek. Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'nda oynanacak 11'inci hafta mücadelesini Serkan Eryılmaz yönetecek.
Ligde oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 25 puan toplayan 2'nci sıradaki Karşıyaka; 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 12 puan toplayan 9'uncu basamaktaki Eskişehir temsilcisini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Geçen sezon Play-Off'ta Anadolu Üniversitesi'ne elenen yeşil-kırmızılı takımda eksik yok.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka, Anadolu Üniversitesi ile Zirve Yarışını Sürdürmek İstiyor - Son Dakika
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