Karşıyaka, Austin Hollins ile Anlaştı - Son Dakika
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Karşıyaka, Austin Hollins ile Anlaştı

Karşıyaka, Austin Hollins ile Anlaştı

Karşıyaka Basketbol, Zalgiris Kaunas'tan Austin Hollins'i transfer etti.

27.02.2025 12:19
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Karşıyaka Basketbol, son olarak Zalgiris Kaunas forması giyen forvet oyuncusu Austin Hollins'i kadrosuna kattığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Basketbol Süper Ligi'ne iddialı bir kadro kurarak giren fakat daha sonra sponsor krizinin ardından dağılan Karşıyaka, 7 oyuncusu ile yollarını ayırdı. Transfer yasağı bulunan yeşil-kırmızılılar, Russell'dan elde ettiği buy-out geliriyle transfer yasağını açıp, Roberto Gallinat takviyesini gerçekleştirdi. Daha sonra İzmir ekibine tekrar transfer yasağı geldi. Karşıyaka, eski oyuncusu Vitto Brown'a 200 bin Dolar alacağını FIBA kanalıyla taksitlendirdi ve tekrar transfer yasağını açmayı başardı. Yeşil-kırmızılılar, yasağı açar açmaz bir takviye gerçekleştirerek, EuroLeague tecrübesi olan Austin Hollins'i kadrosuna kattı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Austin Hollins, Karşıyaka'mızda. Austin Hollins, son olarak Yunanistan Ligi takımlarından AEK Athens'te forma giymişti" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan tecrübeli forvet daha önce formalarını giydiği Zenit, Kızılyıldız, Maccabi Tel Aviv ve Zalgiris Kaunas ile EuroLeague'de 120 maçta boy gösterirken; 7.4 sayı, 1.7 ribaunt ortalamalarını tutturmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Zalgiris Kaunas, Basketbol, Karşıyaka, Ekonomi, izmir, Spor, Son Dakika

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