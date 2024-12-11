Karşıyaka Avrupa'da 3. Kez Mağlup - Son Dakika
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Karşıyaka Avrupa'da 3. Kez Mağlup

Karşıyaka Avrupa\'da 3. Kez Mağlup

Karşıyaka, Tenerife'ye 85-82 mağlup olarak Avrupa'daki 3. mağlubiyetini aldı.

11.12.2024 12:04
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Karşıyaka Basketbol, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Tenerife'ye 85-82 mağlup olarak 3 maç sonra Avrupa'da mağlubiyet yüzü gördü.

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan Karşıyaka, 5. hafta mücadelesinde Tenerife ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, deplasmanda oynanan müsabakada 15 sayı geri düşüp öne geçmesine rağmen son saniyelerde 85-82 mağlup oldu. Böylece yeşil-kırmızılılar, 3 maç sonradan Avrupa'da mağlubiyet üzüntüsü yaşamış oldu. İspanyol ekibi Tenerife ise grupta 5'te 5 yaparak liderliği ve direkt son 16'ya kalmayı garantiledi.

Kaf-Kaf, Play-In için avantaj istiyor

Avrupa'da yoluna Play-In etabında devam edecek olan Karşıyaka, C Grubu'ndaki son maçında 18 Aralık tarihinde Saint Quentin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İkinci sıradaki yerini koruyup Play-In'de saha avantajını elde etmek isteyen yeşil-kırmızılılar, Fransız ekibine karşı hata yapmak istemiyor.

İzmir ekibi, Play-In etabında D Grubu'nda yer alan Galatasaray, Rasta Vechta veya Promitheas takımlarından biriyle eşleşecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka Avrupa'da 3. Kez Mağlup - Son Dakika

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