Karşıyaka Basketbol\'da 4 ayrılık

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Karşıyaka Basketbol, Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb ve Jerry Boutsiele'nin takımdan ayrıldığını resmen duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb ve Jerry Boutsiele'nin takımdan ayrıldığını duyurdu. Ayrıca Kenan Sipahi ve Muhsin Yaşar'ın da Fenerbahçe maçında forma giymelerinin maç saatinde belli olacağı ifade edildi. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb ve Jerry Boutsiele yaşanan bazı süreçlerin ardından takımımızdan ayrılmıştır. Yarın oynayacağımız Fenerbahçe Beko maçında yer almayacaklardır. Sakatlıkları bulunan Kenan Sipahi ve Muhsin Yaşar'ın durumu ise maç saatinde belli olacaktır" denildi. - İZMİR