Karşıyaka Basketbol, Kenan Sipahi\'nin sözleşmesini uzattı

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Karşıyaka Basketbol, Kenan Sipahi'nin 1 yıl daha yeşil-kırmızılı formayı giyeceğini açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Dış transferi büyük oranda tamamlayan ve kadrosuna James Webb, Damien Jefferson, Muhsin Yaşar, Jerry Boutsiele ve Daron Russell gibi yıldız oyuncuları katan İzmir ekibi, iç transfer çalışmalarına başladı. Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak Kenan Sipahi'nin de yeni sezonda yeşil-kırmızılı formayı giyeceğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 ve 2023-2024 sezonlarında kadromuzda yer alan kaptanımız Kenan Sipahi, 1 yıl daha Karşıyaka'mızda" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR