Karşıyaka Basketbol Takımı Yardımcı Antrenör Değişikliği

Spor

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki İzmir temsilcisi Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca'nın yardımcılarından Recep Şen'le yollar ayrıldı. Şen'in yerine son olarak Darüşşafaka'da başantrenörlük yapan Rüçhan Tamsöz, Sarıca'nın yardımcısı olarak göreve getirildi. Recep Şen'e, "Takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapan Recep Şen'e takımımıza yaptığı önemli katkılardan dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasıyla veda eden yeşil-kırmızılılar, Tamsöz'ün yeni göreviyle ilgili, "Son olarak Darüşşafaka Lassa'da başantrenörlük görevi yapan Rüçhan Tamsöz, yeni sezonda takımımızda yardımcı antrenör olarak göreve gelmiştir. Aramıza hoş geldin Rüçhan Tamsöz" açıklamasını yaptı.