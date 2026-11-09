Karşıyaka, Beşiktaş'ı 84-83 mağlup ederek 7 maçta 4. galibiyetine ulaştı

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu

KARŞIYAKA: Weber 12, El-Amin 15, Kelly 13, Yavuz Gültekin 9, Enoch 12, Muhaymin Mustafa 2, Starks 13, Hakan Sayılı 5, Egemen Yapıcı, Quattara 3

BEŞİKTAŞ: Dotson 12, Walker 17, Metecan Birsen 3, Brown 6, Zizic 8, Berk Uğurlu 2, Morgan 7, Wilbekin 10, Omoruyi 2, Furkan Korkmaz 8, Gabriel 8

1'İNCİ PERİYOT: 17-22

İLK YARI: 40-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-59

5 FAUL: Walker (39.46) (Beşiktaş)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka evinde Beşiktaş'ı son saniyeye kadar çekişmeli geçen maçta 1 sayı farkla mağlup etmeyi başardı: 84-83. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda taraftarının büyük desteğiyle ezeli rakibini yenen yeşil-kırmızılı ekip 7 maç sonunda 4 galibiyete ulaştı. Beşiktaş ise 3 galibiyette kaldı.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'deki vefatının 88'inci yılında Karşıyaka ısınmaya Atatürk'ün resminin yer aldığı siyah tişörtlerle çıktı. Karşıyaka taraftarları parkeye karanfiller atarken maçtan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

İlk bölümde Karşıyaka'dan El-Amin'in sayılarına Beşiktaş Dotson'la yanıt verdi. Periyodun bitimine 1 dakika 10 saniye kala Furkan Kormaz'ın üçlüğüyle öne geçen konuk ekip Wilbekin'in üçlüğüyle ilk 10 dakikayı 5 sayı farkla önde tamamladı: 17-22. İkinci periyodun başında Beşiktaş farkı Furkan, Gabriel ve Omoruyi'yle 9 sayıya kadar çıkarsa da Karşıyaka, Enoch, Starks, Kelly ile oyunda tekrar dengeyi kurdu. Bu bölümde 18-7'lik seri yakalayan ev sahibi Karşıyaka, Kelly'nin serbest atışıyla eşitliği yakalayıp, ardından Enoch'un basketiyle devreyi 40-38 önde bitirdi. Üçüncü periyodun başında Walker'ın üçlüğüyle yeniden öne geçen siyah-beyazlılar bu ismin skorer oyunuyla farkı tekrar 9 sasıya taşıdı. Periyot 52-59 tamamlandı. Dördüncü periyotta ilk dakika içinde Morgan'ın üçlüğüne Hakan Sayılı yanıt verip farkın açılmasını önledi. Bitime 5 dakika 28 saniye kala Starks'ın turnikesi skoru 67-69'a getirerek farkı 2 sayıya indirdi. Weber'in sayısı durumu eşitlerken, Karşıyaka ardından yine Starks'ın 3 sayılık isabetiyle 72-71 öne geçti. Metecan Birsen'in üçlüğü son 2 dakikaya girerken skoru 75-77'ye getirdi. Karşıyaka Yavuz'un turnikesiyle son 1 dakikaya 81-79 önde girdi. Gabriel serbest atışlardan bulduğu sayılarla skoru 81-81 yapsa da günün etkili ismi Yavuz pota altından takımını tekrar 83-81 öne geçirdi. Bitime 8 saniye kala hakemler pozisyonu izleyip Beşiktaş lehine sportmenlik dışı faul kararı verdi. Wilbekin'in serbest atışlarıyla fark 1 sayıya inse de kenardan başlayan Beşiktaş iyi savunmaya karşı Brown'la 3 sayılık son atış denemesinde isabet bulamayınca Karşıyaka salondan 84-83 galip ayrıldı.