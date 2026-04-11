Karşıyaka, Büyükçekmece'yi Yendi - Son Dakika
Karşıyaka, Büyükçekmece'yi Yendi

11.04.2026 23:29
Karşıyaka, ligdeki kritik maçta Onvo Büyükçekmece'yi 96-87 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör

KARŞIYAKA: Sokolowski 21, Samet Geyik 11, Manning 7, Alston 4, Moody 11, Young 21, Gordic, Bishop 14, Mert Celep 7

BÜYÜKÇEKMECE: Van Der Vuurst 8, Pipes 10, Lecque 20, Doğan Şenli 15, Bandaogo 5, Mensah 6, Bruinsma 5, Pusica 9, Muhaymin Mustafa 7, Yiğit Özkan, Metin Türen 2

1'İNCİ PERİYOT: 21-23

DEVRE: 49-53

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattındaki takımlar arasında oynanan maçta Karşıyaka, evinde Onvo Büyükçekmece'yi 96-87'lik skorla mağlup etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Karşıyaka taraftarlarının tribünleri doldurarak takımlarına büyük destek verdiği karşılaşmanın ilk periyodu 21-23, ilk yarısı 49-53, üçüncü periyodu 67-66 tamamlandı. Son bölümde Karşıyaka, Sokolowski ve Samet'in kritik üçlükleriyle farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Büyükçekmece, Doğan'ın sayılarıyla rakibini yakalamaya çalışsa da Kaf-Kaf önemli bir galibiyete ulaşmayı başardı. Maçın bitimine 4 dakika kala protokol tribününde iki takım yöneticileri birbirine girerken oyun bir süre durdu. Hakemler bu esnada, salondaki küfürlü tezahürat nedeniyle anons yaptırdı. Kaf-Kaf'ta Sokolowski ve Young 21'er sayıyla çok kritik galibiyetin mimarı oldu. Ligde antrenör Ahmet Kandemir yönetiminde iç sahada 2'de 2 yapan Karşıyaka, bitime 4 maç kala 6 galibiyete ulaşırken, Büyükçekmece 4 galibiyetle kurtuluş şansını mucizelere bıraktı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka, Büyükçekmece'yi Yendi - Son Dakika

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var

23:28
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor Galatasaray değil
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil
23:15
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
23:03
Asensio’nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
Asensio'nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
22:29
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
SON DAKİKA: Karşıyaka, Büyükçekmece'yi Yendi - Son Dakika
Advertisement
