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Karşıyaka'da Ahmet Taşyürek dönemi bitti - Son Dakika

Karşıyaka'da Ahmet Taşyürek dönemi bitti

25.01.2022 16:42
Karşıyaka'da Ahmet Taşyürek dönemi bitti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci yarıya üst üste 2 mağlubiyetle başlayıp alt sıralarda kalan Karşıyaka'da teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollar ayrıldı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci yarıya üst üste 2 mağlubiyetle başlayıp alt sıralarda kalan Karşıyaka'da teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollar ayrıldı. Ahmet Taşyürek ile 1-0'lık yenilgiyle sonuçlanan İçel İdmanyurdu deplasmanı dönüşü toplantı yapan yeşil-kırmızılı yönetim, bugün karşılık olarak yolları ayırma kararı aldı.

Sezonun ilk yarısında Cüneyt Biçer'den görevi devraldığı İzmir ekibinin başında 12 maça çıkan 49 yaşındaki teknik adam, 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet almıştı. Teknik adam arayışlarına başlayan Karşıyaka, futbol şubesinde yeni yapılanmaya gitmek için çalışmalarını sürdürüyor.


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Futbol Federasyonu, Ahmet Taşyürek, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Ahmet Taşyürek dönemi bitti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Karşıyaka'da Ahmet Taşyürek dönemi bitti - Son Dakika
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