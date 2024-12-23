Karşıyaka'da Başkan Adayı Yok, Kayyum Tehlikesi - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka'da Başkan Adayı Yok, Kayyum Tehlikesi

Karşıyaka\'da Başkan Adayı Yok, Kayyum Tehlikesi

Karşıyaka Spor Kulübü'nde genel kurul öncesi başkan adayı çıkmazsa kayyum süreci başlayacak.

23.12.2024 13:24
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Karşıyaka Spor Kulübü'nde yarın gerçekleşecek genel kurul öncesi henüz bir başkan adayı çıkmadı. Divan Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla, eğer kulübümüzün yönetim kurulunda bir aday çıkmadığı takdirde, maalesef kulübümüzün kayyum sürecine girmesi kaçınılmaz olacaktır" ifadelerini kullanıldı.

İzmir'in en köklü kulüplerinden birisi olan Karşıyaka'da, kasım ayının başında yaşanan istifa depremleri sonucunda yönetimin düşmesinden sonra 112 yıllık kulüp o günden sonra yönetimsiz kaldı. Yeşil-kırmızılı kulübün divan kurulu, tüzük gereği olağanüstü genel kurulu aldı. 3 Aralık'ta yapılan kongrede aday çıkmadığı için Kaf-Kaf yarın bir kez daha yeni başkan ve yönetim kurulunu belirlemek için toplanacak. İzmir'in en köklü kulübü için henüz resmi bir yönetim adayı çıkmadı. KSK Divan Kurulu da yaptığı açıklamada, başkan adayının çıkmaması durumunda kayyum sürecine girileceğini ifade etti.

Divan Kurulu'nun açıklaması şöyle:

"Kulübümüzün yarınları adına büyük bir sorumlulukla karşı karşıya olduğumuz bu önemli süreçte, Divan Yönetim Kurulu olarak tüm adaylarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz.

Bugün itibarıyla, eğer kulübümüzün yönetim kurulunda bir aday çıkmadığı takdirde, maalesef kulübümüzün kayyum sürecine girmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu durum, köklü tarihimiz ve spor camiamız açısından zorlu bir dönemin başlangıcı anlamına gelmektedir.

Camiamızın değerli bireylerini, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmeye; kulübümüzün geleceğini güvence altına alacak çözümler üretmeye davet ediyoruz. Divan Kurulu olarak, bu süreçte tüm tarafların yapıcı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine inanıyor ve kulübümüzün hak ettiği şekilde yönetilmesi adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz.

Unutulmamalıdır ki Karşıyaka Spor Kulübü, büyük bir tarihe ve güçlü bir camiaya sahiptir. Bu zorlukları da yine el ele vererek aşacağımıza olan inancımız tamdır." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'da Başkan Adayı Yok, Kayyum Tehlikesi - Son Dakika

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