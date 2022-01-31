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Karşıyaka'da Güraçar takımından emin - Son Dakika

Karşıyaka'da Güraçar takımından emin

31.01.2022 13:28
Karşıyaka'da Güraçar takımından emin

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Mardin 1969 Spor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen ve düşme hattıyla arasında 2 puan fark bulunan Karşıyaka'da ilk maçına çıkan teknik direktör Erman Güraçar, yeşil-kırmızılı takımın üst sıralara tırmanacağını vurguladı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Mardin 1969 Spor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen ve düşme hattıyla arasında 2 puan fark bulunan Karşıyaka'da ilk maçına çıkan teknik direktör Erman Güraçar, yeşil-kırmızılı takımın üst sıralara tırmanacağını vurguladı. "Ligin alt tarafıyla çok çabuk bağlantımızı keseceğiz" diyen teknik patron Güraçar, "Kimse kaygılanmasın. Bu takımın kalitesi belli. Önümüzdeki 4-5 haftalık süre içerisinde seri şekilde üst sıralara tırmanacağız" şeklinde konuştu.

Mardin ekibi karşısında ilk yarım saatte maçı bitirebilecekken 1 puana razı olduklarını ifade eden Güraçar, "Maçın görüntülerini izledik. Çok net 7 tane pozisyonumuz var. Takım 70 dakika harika top oynadı. Sadece topu içeri atamadık. Son 20 dakikada düşüş yaşadık ama bu oyun sürdükçek sorun yaşamayız. Puan sıralamasındaki durumumuz kimseyiz telaşlandırmasın. Çok zor gibi görünse de hedefimiz Play-Off'u yakalamak. Puan farkı gözüküyor ama 3 puanlı sistemde bu zor değil" yorumu yaptı.


- İzmir
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Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Mardin, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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