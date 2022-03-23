Karşıyaka'da seferberlik var - Son Dakika
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Karşıyaka'da seferberlik var

23.03.2022 12:45
Karşıyaka'da seferberlik var

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 3 galibiyetle alt sıralarla bağını koparırken, son 7 hafta öncesi Play-Off yarışında da umutlanan Karşıyaka, cumartesi günü Çankaya FK'yla oynayacağı maç öncesi seferberlik ilan etti.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 3 galibiyetle alt sıralarla bağını koparırken, son 7 hafta öncesi Play-Off yarışında da umutlanan Karşıyaka, cumartesi günü Çankaya FK'yla oynayacağı maç öncesi seferberlik ilan etti. Geçen sezonun ilk haftalarından sonra ilk kez 4'te 4 yaparak yarışa ortak olmayı hedefleyen yeşil-kırmızılılarda Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, takıma tribün desteğini artırmak ve genç nesilleri Kaf-Kaf'a yakınlaştırmak için 2500 adet maraton tribün bileti aldı. Biletler Karşıyaka ve çevresindeki okullara dağıtılacak.

Taraftarın isteği üzerine yeşil-kırmızılı yönetimin Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı daha kalabalık tribün desteği için akşam saatlerine aldırma girişimine ise onay çıkmadı. Futbol Federasyonu, maçı Çankaya FK'nın dönüş programına uymadığı için geceye almadı. Maçta biletler maraton 10, numaralı 30, VIP 50 TL'den satılacak.

GÜRAÇAR: 3 MAÇ YETERLİ DEĞİL

Göreve geldikten sonra Karşıyaka'yı özellikle son haftalarda düze çıkaran teknik direktör Erman Güraçar, kazandıkları 3 maçın yeterli olmadığını açıkladı. Güraçar, kulübün sosyal medya hesaplarına yaptığı açıklamada, "Şu anda sadece 3 maç üst üste kazandığmız için mutlu olabiliriz ancak bu yeterli değil. Sıralamadaki yerimiz ve puanımız bizi mutlu edecek seviyede değil. Ligin boyu çok kısaldı. Her maç daha fazla konsantrasyon ve mücadele gerekiyor. Geriye kalan periyotta oyun kalitemizi ve tempomuzu daha da artırmak zorundayız. Bunun teknik kısmı üzerine yoğun bir şekilde çalışırken, motivasyon kısmında taraftarımızın büyük rolü olacak. Her zamanki itici güçleriyle takımımızı ateşleyeceklerini biliyorum" açıklamasını yaptı.


- İzmir
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Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Play Off, Çankaya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da seferberlik var - Son Dakika


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