Karşıyaka'da Şirketleşme Çalışmaları Başlıyor

İZMİR'in 113 yıllık köklü kulübü Karşıyaka'da yönetim şirketleşme çalışmaları için harekete geçiyor. Yeşil-kırmızılılar şirketleşme için komisyon kurulması kararı aldı. Oluşturulacak komisyonun, tarihi kulübün bünyesine uygun şirketleşme yapısı için çalışacağı belirtildi. İzmir'de Altay ile birlikte şirketleşmeyen iki kulüpten biri olan Karşıyaka'da öncelikle yaklaşık 5 bin üye içerisinden pasif üyelerin üyelikten çıkarılması gündeme gelecek. Şirketleşme onayının alınması için genel kurula 3'te 2 katılım sağlanması ve çoğunluğun kabul oyu vermesi gerekiyor. Üye sorunun aşılması için tüzük genel kurulu da yapılması bekleniyor.

Karşıyaka'da şirketleşme komisyonunda yer alacak isimler de belli oldu. Yeşil-kırmızılı kulüpte Gökçe Noyan, İlker Genç, Alper Arapoğlu, Onur Güner, Sinem Araş ve Mustafa Giray'ın komisyonda yer alacağı bildirildi. Ayrıca bu isimlerin yanı sıra Karşıyaka camiası içinden başta avukatlar ve şirketleşme çalışmalarında uzman olan kişilerin de olacağı öğrenildi. Komisyonun şirketleşme modelleri üzerinde çalışacağı, Karşıyaka Spor Kulübü'nün bünyesine en uygun formülleri camia ve genel kurul üyeleriyle paylaşacağı açıklandı. Kurulun önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacağı dile getirildi.