Karşıyaka'da Teknik Direktör Değişimi Belirsizliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka'da Teknik Direktör Değişimi Belirsizliği

Karşıyaka\'da Teknik Direktör Değişimi Belirsizliği
21.05.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhanettin Basatemür, taraftarın isteğiyle Karşıyaka'da kalmayı değerlendiriyor.

3'üncü Lig'de play-off'tan üst üste üçüncü, toplamda beşinci kez eli boş dönen Karşıyaka'da kulüpte olağanüstü kongre sürecinde yaşanan belirsizlik ortamında veda mesajı paylaşan teknik direktör Burhanettin Basatemür, taraftarın yoğun ısrarıyla fikrini değiştirdi. Karşıyaka'yla olan tek sezonluk sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek tecrübeli teknik adam, sanal medyada taraftarın kendisine yönelik sevgisi ve takımda kalması talebi üzerine kontrat yenilemeye sıcak bakıyor. Lig bittikten sonra kulüpte belirsizlik yaşandığını, kendisini arayan olmadığını söyleyen Burhanettin Basatemür, "Beni 2'nci Lig'den ısrarla isteyen 4-5 kulüp var. Hatta kongre ortamında yönetimden kimse aramayınca sözleşmem biteceği için söz verdiğim kulüp oldu ancak taraftarın Karşıyaka'da kalmam yönündeki yoğun isteği fikrimi değiştirdi" dedi.

Karşıyaka'da kalıp başladıkları işi bitirmeye sıcak baktığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "İlk yılımızda kadronun temellerini atmıştık. Elimizde doğru bir iskelet var. 4-5 nokta transferle yarım kalan işimizi tamamlayabiliriz. Camia içinden arayanlar oldu ama kongre öncesi dönemde yönetimin devam edip etmeyeceği veya gelecek yönetimin benimle çalışmak isteyip istemeyeceğini bilmediğimden kararsız kaldım. Sağolsunlar taraftarlarımızın yoğun destek ve isteği fikrimi büyük oranda değiştirdi. Bekleme sürecindeyim. Yönetimden veya yeni seçilecek yönetimden kalmam yönünde istek gelirse göreve devam etmeye sıcağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Teknik Direktör Değişimi Belirsizliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet yayaların arasına daldı, o anlar kameraya yansıdı Kamyonet yayaların arasına daldı, o anlar kameraya yansıdı
Miray Daner, AK Parti’ye katılan Özlem Çerçioğlu’na gelin oluyor Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Ceferin’den Türk futboluna övgü dolu sözler Ceferin'den Türk futboluna övgü dolu sözler
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında 11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
TÜGVA Yaz Okulu tanıtıldı 500 bin genci ağırlayacak TÜGVA Yaz Okulu tanıtıldı! 500 bin genci ağırlayacak
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza

14:06
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı
Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
14:03
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü
Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
13:36
Dünya Kupası’na çağrılan Neymar’a hayatının şoku
Dünya Kupası'na çağrılan Neymar'a hayatının şoku
13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
13:22
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı
13:18
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “arınma“ sözleri sonrası MYK’yı topladı
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözleri sonrası MYK'yı topladı
12:51
Hatay’daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 14:34:10. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Teknik Direktör Değişimi Belirsizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.